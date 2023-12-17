У властей Украины есть «план «Б» на случай не поступления помощи с Запада

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям. Такое мнение высказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он выразил уверенность, что в итоге «финансовая поддержка будет». «Но вопрос — когда? Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану „Б“. План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — сказал он в телемарафоне.

При этом Устенко признал, что такое развитие событий вызовет дополнительное напряжение. «Это будет очень тяжело, естественно, это может вызвать дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов, так как они отвечают за бюджет страны. Однако это позволит вырулить ситуацию на протяжении января», — считает он.