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НОВОСТИ

Путин: Важнейшая задача — повышение эффективности всех уровней публичной власти

16:45 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить эффективность всех уровней власти.

«Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов», — указал глава государства на съезде «Единой России». На его взгляд, «важнейшая задача — повышение эффективности всех уровней публичной власти». «Здесь также предстоят кропотливая работа», — предупредил Путин.

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