Путин: Важнейшая задача — повышение эффективности всех уровней публичной власти

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить эффективность всех уровней власти.

«Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов», — указал глава государства на съезде «Единой России». На его взгляд, «важнейшая задача — повышение эффективности всех уровней публичной власти». «Здесь также предстоят кропотливая работа», — предупредил Путин.