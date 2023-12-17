The New York Times подсчитала, сколько денег потеряли ушедшие из РФ компании
18:34 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, западные компании, объявившие об уходе, заявили о потерях «на сумму более $103 млрд». Как отмечает издание, президент России Владимир Путин смог «превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения».
Аналитики предсказывали, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику», отмечает издание. Но руководство России «имело другие планы» и превратило бойкот западных компаний в «удачу для государства».
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