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The New York Times подсчитала, сколько денег потеряли ушедшие из РФ компании

18:34 17.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, западные компании, объявившие об уходе, заявили о потерях «на сумму более $103 млрд». Как отмечает издание, президент России Владимир Путин смог «превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения».

Аналитики предсказывали, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику», отмечает издание. Но руководство России «имело другие планы» и превратило бойкот западных компаний в «удачу для государства».

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