Без электроснабжения в регионах РФ остаются около 250 тыс. человек
09:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 250 тысяч потребителей остаются без электричества в трех регионах РФ из-за непогоды, работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются, сообщает Минэнерго.
«По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители:
Ростовской области — 790 человек, ДНР — 138 тыс. человек, ЛНР — 116 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения — их количество достигало 679 тыс. человек.
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