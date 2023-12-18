Без электроснабжения в регионах РФ остаются около 250 тыс. человек

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 250 тысяч потребителей остаются без электричества в трех регионах РФ из-за непогоды, работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются, сообщает Минэнерго.

«По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители:

Ростовской области — 790 человек, ДНР — 138 тыс. человек, ЛНР — 116 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения — их количество достигало 679 тыс. человек.