Неизвестный врезался в машину рядом с кортежем Байдена, президент в порядке — Reuters

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный врезался в автомобиль, находившийся рядом с кортежем президента США Джо Байдена, с главой государства все в порядке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Глава государства и его супруга Джилл Байден в данный момент находятся в американском штате Делавэр.