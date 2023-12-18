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Неизвестный врезался в машину рядом с кортежем Байдена, президент в порядке — Reuters

09:05 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный врезался в автомобиль, находившийся рядом с кортежем президента США Джо Байдена, с главой государства все в порядке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Глава государства и его супруга Джилл Байден в данный момент находятся в американском штате Делавэр.

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