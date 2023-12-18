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НОВОСТИ

В Госдуме выступили против запрета на аборты в частных клиниках

09:20 18.12.2023 Источник: Ведомости

Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора гражданином РФ врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, а также продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных.

Соответствующее письмо было направлено комитетом спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину (есть в распоряжении «Ведомостей»).

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