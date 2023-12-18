В Госдуме выступили против запрета на аборты в частных клиниках
09:20 18.12.2023 Источник: Ведомости
Соответствующее письмо было направлено комитетом спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину (есть в распоряжении «Ведомостей»).
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