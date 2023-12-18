В кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушку
09:32 18.12.2023 Источник: Lenta.ru
В кабинете у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах.
Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика. Также отмечается, что устройства для прослушивания нашли не только у главнокомандующего, но и у его сотрудников. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 18.12.2023
- Свыше 80% россиян считают, что жестокий контент может повлиять на поведение — исследование
- 10:20 18.12.2023
- В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине — FT
- 10:05 18.12.2023
- Чилийцы проголосовали на референдуме против текста новой конституции — ЦИК
- 10:00 18.12.2023
- В Японии сообщили, что дальность запущенной КНДР ракеты может перекрыть всю территорию США
- 09:20 18.12.2023
- В Госдуме выступили против запрета на аборты в частных клиниках
- 09:05 18.12.2023
- Неизвестный врезался в машину рядом с кортежем Байдена, президент в порядке — Reuters
- 09:00 18.12.2023
- Без электроснабжения в регионах РФ остаются около 250 тыс. человек
- 18:34 17.12.2023
- The New York Times подсчитала, сколько денег потеряли ушедшие из РФ компании
- 16:45 17.12.2023
- Путин: Важнейшая задача — повышение эффективности всех уровней публичной власти
- 16:00 17.12.2023
- Глава Минсельхоза РФ рассказал, когда цены на яйца могут пойти вниз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать