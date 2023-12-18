В кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушку

09:32 Источник: Lenta.ru

В кабинете у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах.

Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика. Также отмечается, что устройства для прослушивания нашли не только у главнокомандующего, но и у его сотрудников. Lenta.Ru