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НОВОСТИ

В Японии сообщили, что дальность запущенной КНДР ракеты может перекрыть всю территорию США

10:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запущенная КНДР в понедельник межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела дистанцию в 1 000 км при максимальной высоте полета в 6 000 км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, заявил парламентский вице-министр обороны Японии Синго Миякэ.

«В зависимости от веса боеголовки дальность может превышать 15 тыс. км», — сказал он. Таким образом, дальность ракеты покрывает всю территорию США.

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