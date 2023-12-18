Чилийцы проголосовали на референдуме против текста новой конституции — ЦИК

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чилийцы не поддержали на референдуме текст новой конституции, которая должна была заменить документ, разработанный в годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Избирательной службы Чили после подсчета голосов с 90,16% участков.

Против проголосовали — 55,68%, за — 44,32%.

Это была вторая попытка принятия новой конституции. Ранее президент Чили Габриэль Борич заявил, что не будет настаивать на третьем процессе разработки основного закона. Таким образом действующей останется принятая при Пиночете конституция, в которую внесли 58 поправок в 2005 году при экс-президенте Рикардо Лагосе.

В вынесенном на референдум тексте Чили определяется как «социальное и демократическое правовое государство», однако указывается, что социальные права могут предоставляться не только государством, но и частными учреждениями. В тексте также есть положения, которые ограничивают право на забастовку и позволяют высылать нелегальных мигрантов.

Споры в чилийском обществе вызвала формулировка статьи, гарантирующей право на жизнь, в том числе «тех, кто родится». Многие считают, что противники абортов могут использовать этот текст для отмены закона, разрешающего прерывать беременность в случае изнасилования, наличия риска для жизни матери и нежизнеспособности плода. В настоящее время это единственные основания, по которым женщина в Чили может сделать аборт.