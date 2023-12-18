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В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине — FT

10:20 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, в ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Этот процесс может быть заблокирован любым другим членом Евросоюза, однако, как отмечает газета, после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии.

Несмотря на это, некоторые представители сообщества настороженно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт. Вместо этого они намерены продемонстрировать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС, чтобы заставить поменять мнение по поводу выделения средств Украине. Если эта тактика не сработает, пишет газета, 26 стран объединения могут заключить соглашение о помощи Киеву без участия Венгрии, но это займет больше времени и «станет лишь временным решением».

«Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», — заключил один из собеседников издания.

15 декабря Орбан заявил, что Будапешт не намерен поддерживать предоставление финансовой помощи Украине из бюджета Евросоюза. Он подтвердил, что на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал поправку в бюджет сообщества, предусматривающую выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024–2027 годов.

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