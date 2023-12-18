ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против главы предприятия ОПК

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Ижевске подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики», — сообщили в ЦОС.