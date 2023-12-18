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Кабмин РФ направит более 1 млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ

11:05 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд регионов получат более 1 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Эти средства будут направлены на социальную поддержку федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. «Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», — указывается в сообщении кабмина.

Средства будут направлены 25 регионам. Всего на такие компенсации в этом году предусмотрено около 105 млрд рублей.

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