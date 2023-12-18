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В Китае казнили женщину, убившую нескольких человек

11:20 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный народный суд (ВНС) КНР сообщил о казни женщины, признанной виновной в убийстве и грабеже. Приговор народного суда города Наньчана (провинция Цзянси, Восточный Китай) был приведен в исполнение в понедельник утром, казненной Лао Жунчжи инкриминировалось соучастие в убийстве семи человек.

«В период с 1996 по 1999 год осужденная вступила в сговор со своим тогдашним партнером с целью совершения нескольких грабежей, похищений и убийств в четырех провинциях. В результате этих преступлений погибло семь человек», — говорится в сообщении ВНС.

В одном из эпизодов пара убила с целью ограбления мужчину, расправившись также с его женой и двухлетней дочерью. Преступления Лао Жунчжи, отметил Верховный народный суд, «отличались крайней жестокостью и злым умыслом и привели к тяжелым последствиям».

Лао Жунчжи была арестована в ноябре 2019 года после того, как около 20 лет скрывалась под чужим именем. В сентябре 2021 года народный суд Наньчана приговорил ее к смертной казни. Приговор, который Лао Жунчжи обжаловала, был утвержден вышестоящими инстанциями.

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