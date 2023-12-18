В Китае казнили женщину, убившую нескольких человек
11:20 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный народный суд (ВНС) КНР сообщил о казни женщины, признанной виновной в убийстве и грабеже. Приговор народного суда города Наньчана (провинция Цзянси, Восточный Китай) был приведен в исполнение в понедельник утром, казненной Лао Жунчжи инкриминировалось соучастие в убийстве семи человек.
«В период с 1996 по 1999 год осужденная вступила в сговор со своим тогдашним партнером с целью совершения нескольких грабежей, похищений и убийств в четырех провинциях. В результате этих преступлений погибло семь человек», — говорится в сообщении ВНС.
В одном из эпизодов пара убила с целью ограбления мужчину, расправившись также с его женой и двухлетней дочерью. Преступления Лао Жунчжи, отметил Верховный народный суд, «отличались крайней жестокостью и злым умыслом и привели к тяжелым последствиям».
Лао Жунчжи была арестована в ноябре 2019 года после того, как около 20 лет скрывалась под чужим именем. В сентябре 2021 года народный суд Наньчана приговорил ее к смертной казни. Приговор, который Лао Жунчжи обжаловала, был утвержден вышестоящими инстанциями.
Новости
- 12:20 18.12.2023
- Сборная России выиграла турнир ШОС по шахматам в Китае
- 12:05 18.12.2023
- Швеция подготовила в Литве 48 саперов ВСУ
- 12:00 18.12.2023
- Лидеры ХАМАС обсудили на тайной встрече в Турции дальнейшие шаги по Газе - ТВ
- 11:32 18.12.2023
- Зеленский готовит побег в США — Медведчук
- 11:05 18.12.2023
- Кабмин РФ направит более 1 млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ
- 11:00 18.12.2023
- ФСБ предотвратила в Ижевске теракт против главы предприятия ОПК
- 10:32 18.12.2023
- Свыше 80% россиян считают, что жестокий контент может повлиять на поведение — исследование
- 10:20 18.12.2023
- В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине — FT
- 10:05 18.12.2023
- Чилийцы проголосовали на референдуме против текста новой конституции — ЦИК
- 10:00 18.12.2023
- В Японии сообщили, что дальность запущенной КНДР ракеты может перекрыть всю территорию США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать