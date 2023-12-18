Лидеры ХАМАС обсудили на тайной встрече в Турции дальнейшие шаги по Газе - ТВ
12:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство радикального палестинского движения ХАМАС провело тайную встречу в Турции. Об этом сообщила израильская государственная телерадиовещательная корпорация Kan.
По ее информации, среди участников встречи были глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури и другие представители руководства организации.
Целью собрания, по оценке Kan, могла быть координация позиций относительно продолжения боевых действий как в секторе Газа, так и на ливано-израильской границе. Кроме того, могла обсуждаться перспектива возобновления переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников.
Турция была выбрана для проведения встречи из соображений безопасности, отмечает Kan. Руководство ХАМАС решило обсудить все вопросы лично, без использования видеосвязи или телефонов, и провести встречу в третьей стране в безопасном, закрытом помещении, куда бы не имели доступ израильские спецслужбы, отмечает телерадиокомпания.
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