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Швеция подготовила в Литве 48 саперов ВСУ

12:05 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведские военные подготовили в этом году 48 украинских саперов. Обучение проходило в Литве и стало результатом «сотрудничества северных стран», сообщает Sveriges Radio.

Предполагается, что прошедшие подготовку украинские саперы передадут свои знания другим специалистам ВСУ.

Между тем, по словам преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, потребность в саперах на Украине столь высока, что обученные шведами украинцы могут быть отправлены на разминирование, что, в свою очередь, отразится на процессе подготовки новых саперов для ВСУ.

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