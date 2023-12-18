Швеция подготовила в Литве 48 саперов ВСУ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведские военные подготовили в этом году 48 украинских саперов. Обучение проходило в Литве и стало результатом «сотрудничества северных стран», сообщает Sveriges Radio.

Предполагается, что прошедшие подготовку украинские саперы передадут свои знания другим специалистам ВСУ.

Между тем, по словам преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, потребность в саперах на Украине столь высока, что обученные шведами украинцы могут быть отправлены на разминирование, что, в свою очередь, отразится на процессе подготовки новых саперов для ВСУ.