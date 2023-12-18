Сборная России выиграла турнир ШОС по шахматам в Китае
12:20 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России по шахматам стала победителем турнира ШОС. Соревнования проходили в Китае. Второе место заняла команда Китая. Тройку лидеров замкнула команда Монголии.
За сборную России выступали Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Главным тренером команды был Александр Рязанцев.
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