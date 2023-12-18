Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 1,7 трлн рублей - СМИ

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Счётная палата выявила нарушения на сумму 1,7 трлн рублей. С января по ноябрь 2023 года было выявлено 3,8 тысячи нарушений.

В июне и.о. председателя Счётной палаты Галина Изотова рассказала, что наибольшая доля проблем, выявленных ведомством, приходится на нарушения требований к бюджетному учёту. На втором месте по распространённости — несоблюдение правил при исполнении федерального бюджета. Говорит Москва