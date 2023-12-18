Россию и Китай беспокоят большие объемы долгов ряда развитых стран — Силуанов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовые ведомства России и Китая обеспокоены большими объемами долгов и неконтролируемой инфляцией в ряде развитых стран. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

«Нас тоже беспокоят большие дефициты ряда стран с развитой экономикой, большие объемы долгов, неконтролируемая инфляция, которая во многом экспортируется в наши страны, — сказал Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. — Эту позицию мы с вами заявляем на международных площадках, вместе отстаиваем и обсуждаем».