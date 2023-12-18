Байден отложил заключение торгового соглашения с Великобританией — Politico
13:05 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден отложил планы заключения торгового соглашения с Великобританией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По их сведениям, причиной такого решения послужили возражения Сената США по поводу специфики соглашения. Источники не исключили, что сделка может и не состояться в связи с «многочисленными разногласиями».
Согласно изданию, в проекте соглашения, состоящем из 11 пунктов и подготовленном офисом торгового представителя США (USTR), указывалось, что переговоры по его заключению начнутся до конца 2023 года.
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