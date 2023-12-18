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НОВОСТИ

Количество подростков, совершавших наркопреступления, за 5 лет сократилось на 20% — МВД

13:32 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подростков, которые совершили наркопреступления, за последние пять лет сократилось более чем на 20%. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета.

«За последние пять лет более чем на 20% снизилось количество подростков, совершивших наркопреступления. Мы продолжаем фиксировать тенденцию сокращения фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков и в текущем году», — сказал он.

Вместе с тем, уровень наркопотребления среди подростков пока кардинально не меняется.

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