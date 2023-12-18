РФ переориентирует торговые потоки и направляет 60% экспорта в Азию — Силуанов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия переориентирует внешнеторговые потоки и направляет в азиатские страны 60% своего экспорта. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

«Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь в наши самые близкие, дружественные страны, в первую очередь, это Китайская Народная Республика, — заявил Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. — Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, некоторое время назад этот показатель был в два раза ниже».

Силуанов напомнил, что по итогам 11 месяцев 2023 года торговый оборот между КНР и РФ уже превысил $200 млрд. «Значительно увеличился в нашу страну и импорт товаров из Китая, что для нас крайне важно», — указал глава Минфина.