Участник ЧВК «Вагнер» осужден на 6 лет 11 мес. за стрельбу в полицейских на границе с ДНР
14:32 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ростовский областной суд приговорил участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина к 6 годам и 11 месяцам колонии по делу о стрельбе по полицейским в пригороде Новошахтинска, расположенного вблизи административной границы с Донецкой Народной Республикой (ДНР), сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.
«Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 11 месяцев», — сказал судья.
Инцидент произошел 6 декабря. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, ранив одного из них, и скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В ходе избрания меры пресечения Николин сообщил журналистам, что он является бойцом ЧВК «Вагнер», позже его адвокат подтвердила эту информацию.
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