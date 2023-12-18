Участник ЧВК «Вагнер» осужден на 6 лет 11 мес. за стрельбу в полицейских на границе с ДНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ростовский областной суд приговорил участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина к 6 годам и 11 месяцам колонии по делу о стрельбе по полицейским в пригороде Новошахтинска, расположенного вблизи административной границы с Донецкой Народной Республикой (ДНР), сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 11 месяцев», — сказал судья.

Инцидент произошел 6 декабря. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, ранив одного из них, и скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В ходе избрания меры пресечения Николин сообщил журналистам, что он является бойцом ЧВК «Вагнер», позже его адвокат подтвердила эту информацию.