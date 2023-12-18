0
0
75
НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбила 25 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS — МО

15:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Горловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области, а также два реактивных снаряда HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9 861 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 165 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 382 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 18.12.2023
Залужный отказался говорить о возможности нового контрнаступления ВСУ
0
8
15:12 18.12.2023
Смертность от туберкулеза за 10 лет снизилась практически втрое — Мурашко
0
64
14:32 18.12.2023
Участник ЧВК «Вагнер» осужден на 6 лет 11 мес. за стрельбу в полицейских на границе с ДНР
0
153
14:12 18.12.2023
РФ переориентирует торговые потоки и направляет 60% экспорта в Азию — Силуанов
0
166
14:00 18.12.2023
Бюджет Союзного государства РФ и Белоруссии в 2024 году вырастет на 38%
0
182
13:32 18.12.2023
Количество подростков, совершавших наркопреступления, за 5 лет сократилось на 20% — МВД
0
212
13:20 18.12.2023
Таможня ФРГ блокирует товары русскоговорящих бизнесменов даже без санкций — правозащитники
0
244
13:05 18.12.2023
Байден отложил заключение торгового соглашения с Великобританией — Politico
0
259
13:00 18.12.2023
Россию и Китай беспокоят большие объемы долгов ряда развитых стран — Силуанов
0
249
12:32 18.12.2023
Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 1,7 трлн рублей - СМИ
0
284

Возврат к списку