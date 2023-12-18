ПВО РФ за сутки сбила 25 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS — МО
15:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили 25 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Горловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области, а также два реактивных снаряда HIMARS производства США», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9 861 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 165 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 382 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 437 единиц специальной военной автомобильной техники.
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