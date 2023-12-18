Смертность от туберкулеза за 10 лет снизилась практически втрое — Мурашко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился за последние 10 лет вдвое, смертность — почти втрое, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Благодаря успешной реализации государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился в 2 раза, а смертность — практически в 3 раза, благодаря чему Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза», — говорится в приветствии министра в адрес участников и гостей конференции «Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы».