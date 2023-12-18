0
0
56
НОВОСТИ

Смертность от туберкулеза за 10 лет снизилась практически втрое — Мурашко

15:12 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился за последние 10 лет вдвое, смертность — почти втрое, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Благодаря успешной реализации государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился в 2 раза, а смертность — практически в 3 раза, благодаря чему Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза», — говорится в приветствии министра в адрес участников и гостей конференции «Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 18.12.2023
Залужный отказался говорить о возможности нового контрнаступления ВСУ
0
8
15:00 18.12.2023
ПВО РФ за сутки сбила 25 украинских беспилотников и два снаряда HIMARS — МО
0
83
14:32 18.12.2023
Участник ЧВК «Вагнер» осужден на 6 лет 11 мес. за стрельбу в полицейских на границе с ДНР
0
153
14:12 18.12.2023
РФ переориентирует торговые потоки и направляет 60% экспорта в Азию — Силуанов
0
166
14:00 18.12.2023
Бюджет Союзного государства РФ и Белоруссии в 2024 году вырастет на 38%
0
182
13:32 18.12.2023
Количество подростков, совершавших наркопреступления, за 5 лет сократилось на 20% — МВД
0
212
13:20 18.12.2023
Таможня ФРГ блокирует товары русскоговорящих бизнесменов даже без санкций — правозащитники
0
244
13:05 18.12.2023
Байден отложил заключение торгового соглашения с Великобританией — Politico
0
259
13:00 18.12.2023
Россию и Китай беспокоят большие объемы долгов ряда развитых стран — Силуанов
0
249
12:32 18.12.2023
Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 1,7 трлн рублей - СМИ
0
284

Возврат к списку