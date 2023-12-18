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Задержаны двое подростков, повредившие двери квартир родственников военкоров в Петербурге

16:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали двоих подростков, которые заблокировали монтажной пеной двери квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства», — написала она в телеграм-канале.

Волк добавила, что в настоящее время устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия.

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