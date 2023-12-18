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НОВОСТИ

Болгарский парламент проголосовал за отмену повышенных тарифов на транзит газа из РФ

17:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты болгарского парламента последовательно в двух чтениях приняли законопроект, отменяющий повышение тарифа на транзит российского газа через территорию страны. 

Трансляция велась на официальном сайте Народного собрания Болгарии.

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