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НОВОСТИ

Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

20:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Волгограда приняли решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь и массовые гуляния в праздничные дни, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

«Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», — сказал собеседник агентства.

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