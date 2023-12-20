Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Волгограда приняли решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь и массовые гуляния в праздничные дни, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

«Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», — сказал собеседник агентства.