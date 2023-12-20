Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь
20:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Волгограда приняли решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь и массовые гуляния в праздничные дни, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
«Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», — сказал собеседник агентства.
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