Суд в Финляндии постановил заключить под стражу россиянина Тордена — СМИ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления на Украине. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее сведениям, Тордена подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине. Он будет отправлен в тюрьму города Вантаа.