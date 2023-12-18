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НОВОСТИ

Суд в Финляндии постановил заключить под стражу россиянина Тордена — СМИ

18:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления на Украине. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее сведениям, Тордена подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине. Он будет отправлен в тюрьму города Вантаа.

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