Хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем. Об этом заявил официальный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели эффективную операцию против двух кораблей, связанных с сионистским образованием (Государство Израиль — прим. ТАСС). Нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara были атакованы при помощи двух самолетов морской авиации», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.