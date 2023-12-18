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НОВОСТИ

ЦИК принял у Путина документы для выдвижения на выборах президента России

17:12 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Документы у Путина принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова. По завершении процедуры стороны подписали протокол о приеме документов. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

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