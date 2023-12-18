ЕС утвердил 12-й пакет санкций против РФ, включающий запрет на импорт алмазов

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России из-за военной операции на Украине, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Совет принял сегодня двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер ввиду продолжающейся агрессивной войны России против Украины», — говорится в заявлении Совета. В нем утверждается, что новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС».

Как говорится в документе, ЕС, в частности, «вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России». «Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах», — отмечается в нем.