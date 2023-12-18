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НОВОСТИ

В отношении Бориса Акунина возбуждено дело об оправдании терроризма и дискредитации ВС РФ

19:20 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили, также известного как Борис Акунин. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить Чхартишвили в розыск», — говорится в сообщении.

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