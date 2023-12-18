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НОВОСТИ

ФАС ожидает снижения цен производителей на яйца в течение месяца — полутора

22:00 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает, что цены производителей на куриное яйцо снизятся в течение месяца — полутора. Об этом журналистам заявил глава службы Максим Шаскольский.

«Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц — полтора», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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