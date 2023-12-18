США не будут диктовать Израилю условия прекращения операции против ХАМАС

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены устанавливать сроки и диктовать условия прекращения военной операции Израиля в отношении палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Это операция Израиля. Я не в праве диктовать сроки и условия. Наша поддержка права Израиля на самооборону непоколебима, как вы уже неоднократно от меня слышали, и это не изменится», — сказал шеф Пентагона на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом в Тель-Авиве. «Очень важно, чтобы ХАМАС больше не могло угрожать Израилю с территории Газы, а также угрожать Газе. Это наш общий интерес», — добавил он.