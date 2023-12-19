ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
09:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки войск «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Подразделения группировки войск „Запад“ продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на купянском направлении. В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили 10 контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки», — сказал Зыбинский.
По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномета.
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