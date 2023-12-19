В Белграде тысячи оппозиционеров протестуют против результатов выборов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч сторонников оппозиции собрались в центре Белграда по призыву лидеров блока «Сербия против насилия» Мариники Тепич и Мирослава Алексича. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся у здания столичной администрации заявляют о несогласии с победой на выборах в скупщину (городское собрание) возглавляемой правящей партией коалиции, которая по итогам обработки 92,5% бюллетеней набирает 39,34%, в то время как оппозиционный блок получает 34,27%.

Лидеры прозападной оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич отказались признавать предварительные результаты муниципальных выборов в столице Сербии и призвали своих сторонников собраться на протестную акцию в 18:00 (20:00 мск) у здания городской администрации. Собравшиеся протестующие после от здания администрации направились к главному входу Республиканской избирательной комиссии (РИК), где начали скандировать «воры» и «мошенники», использовать свистки, петарды, а также бросать яйца и мусор в сторону дверей. В ходе протеста было перекрыто движение на улице Краля Милана у здания администрация президента. Несмотря на протест, в здание комиссии продолжают заходить сотрудники, чтобы принять участие в заседании комиссии в 21:00 (23:00 мск).

Согласно данным РИК, после обработки бюллетеней на 8 085 из 8 273 избирательных участков коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» продолжает лидировать на парламентских выборах и получает 1 745 274 голосов, или 46,67%. Далее идет оппозиционный блок «Сербия против насилия» с результатом 23,62%. Третье место занимает коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии» с результатом 6,56%. В состав парламента, согласно промежуточным результатам, также может пройти коалиция «Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии» с 5,04% и блок «Мы — голос из народа — профессор, доктор Бранимир Несторович», который на данный момент получает 4,7%.

Президент республики и член Сербской прогрессивной партии Александар Вучич заявил ранее, что коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» займет абсолютное большинство мест в парламенте и «получит более 127 мандатов [из 250]».

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на 4 года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.