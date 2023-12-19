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Норвегия не разрешила посадку самолету из РФ с умирающим мужчиной на борту - СМИ

09:32 19.12.2023 Источник: Газета.Ru

Власти Норвегии запретили совершить посадку в аэропорту российскому самолету с умирающим мужчиной на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершал полет из Москвы на кубинский курорт Варадеро. Через несколько часов у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение. По словам участников полета, экипажу не дали разрешения на посадку в ближайшем аэропорту Норвегии. После этого самолет развернулся и отправился обратно в Москву.

Борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчину, находившегося в сознании, сразу же оправили в больницу.  Газета.Ru

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