Норвегия не разрешила посадку самолету из РФ с умирающим мужчиной на борту - СМИ

09:32 Источник: Газета.Ru

Власти Норвегии запретили совершить посадку в аэропорту российскому самолету с умирающим мужчиной на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершал полет из Москвы на кубинский курорт Варадеро. Через несколько часов у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение. По словам участников полета, экипажу не дали разрешения на посадку в ближайшем аэропорту Норвегии. После этого самолет развернулся и отправился обратно в Москву.

Борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчину, находившегося в сознании, сразу же оправили в больницу. Газета.Ru