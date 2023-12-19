Украинцы готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными - опрос депутата
10:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство мужчин и женщин на Украине готовы отказаться от гражданства, если это позволит им избежать мобилизации. Так ответили украинцы на вопросы, размещенные в социальных сетях депутата пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой.
На своей странице в соцсети Безуглая разместила несколько опросов. Она спросила мужчин, готовы ли они отказаться от украинского гражданства, чтобы их не мобилизовали. 75% ее аудитории ответили, что готовы.
Также депутат создала отдельный опрос для женщин и поинтересовалась, готовы ли они отказаться от гражданства, чтобы их не мобилизовали на должности в тылу и на оборонных предприятиях. Среди принявших участие в опросе 64% ответили положительно.
В этих опросах мог принять участие любой, кто зайдет на страницу депутата, соответственно, опрос не строится на репрезентативной выборке, которая является условием для проведения социологического исследования, отражающего общественное мнение. Кроме того, в опросах для мужчин приняли участие пользователи с женскими именами, а в опросах для женщин — с мужскими. Тем не менее, результаты быстро распространились по украинским телеграм-каналам.
13 декабря Безуглая заявила о разработке законопроекта для уравнивания мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы, который позволит мобилизовать женщин на должности в тылу.
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