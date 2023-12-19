0
0
171
НОВОСТИ

111 человек погибли на северо-западе КНР в результате землетрясения

10:05 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 111 человек погибли в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 100, в Цинхае погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 230 пострадавших. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в Ганьсу, сообщил телеканал.

Ряд подземных толчков магнитудой до 6,2 был зафиксирован в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 19.12.2023
Над Брянской областью средства ПВО сбили три украинских беспилотника
0
5
11:20 19.12.2023
ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций — Гагин
0
44
11:05 19.12.2023
Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии
0
79
11:00 19.12.2023
КНДР испытала МБР «Хвасон-18» в ответ на враждебные действия США — ЦТАК
0
92
10:32 19.12.2023
В бюджете заложены более 140 млрд руб дохода от труда заключенных
0
146
10:20 19.12.2023
Около 80% граждан США негативно оценивают состояние американской экономики — опрос
0
157
10:00 19.12.2023
Украинцы готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными - опрос депутата
0
194
09:32 19.12.2023
Норвегия не разрешила посадку самолету из РФ с умирающим мужчиной на борту - СМИ
0
234
09:20 19.12.2023
ЕС в 12-м пакете решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно — Совет ЕС
0
231
09:05 19.12.2023
В Белграде тысячи оппозиционеров протестуют против результатов выборов
0
276

Возврат к списку