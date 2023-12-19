111 человек погибли на северо-западе КНР в результате землетрясения
10:05 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 111 человек погибли в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 100, в Цинхае погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 230 пострадавших. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в Ганьсу, сообщил телеканал.
Ряд подземных толчков магнитудой до 6,2 был зафиксирован в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу в полночь по пекинскому времени (19:00 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Власти Китая после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший.
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