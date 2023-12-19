Около 80% граждан США негативно оценивают состояние американской экономики — опрос
10:20 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 78% американцев оценивают состояние экономики США как плохое. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы телеканалом Fox News в понедельник.
Это на 9 процентных пунктов (п. п.) больше, чем было в начале президентского срока Джо Байдена, отмечает канал. При этом 44% опрошенных считают, что в следующем году ситуация станет еще хуже.
68% респондентов недовольны состоянием страны в целом, что на 15 п. п. больше по сравнению с первыми днями действующей американской администрации. 46% участников опроса заявили, что политика нынешнего правительства «нанесла им непосредственный вред», при этом лишь 14% сказали, что его действия «помогли им».
Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 п. п. Исследование проводилось с 10 по 13 декабря, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.
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