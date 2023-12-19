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В бюджете заложены более 140 млрд руб дохода от труда заключенных

10:32 19.12.2023 Источник: Известия

В бюджете заложены доходы от труда осужденных в 140,5 млрд на следующую трехлетку, несмотря на то что число преступивших закон снижается, выяснили «Известия». Государство зарабатывает на продукции, которую производят преступники, а также на оказании ими услуг на территории колоний (например, труд разнорабочих). Рост поступлений связан с тем, что меняется стоимость товаров, которые создают осужденные, говорят в Минфине.

Во ФСИН назвали другую причину — более активное привлечение к принудительным работам при повышении объемов заказов.

Эксперты считают, что в условиях дефицита кадров эти люди могут быть источником рабочей силы.

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