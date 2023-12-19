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КНДР испытала МБР «Хвасон-18» в ответ на враждебные действия США — ЦТАК

11:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР провела 18 декабря успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18», что стало ответом на враждебные действия США и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и «точно попала в намеченную акваторию». Ранее в Токио заявляли, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного в 20 км от Хоккайдо.

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