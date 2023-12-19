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Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии

11:05 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые ожидаются в ноябре 2024 года.

«Мы думаем, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне. Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика. Мы должны изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы», — сказала Санду в интервью телеканалу PRO-TV.

Власти Молдавии переживают кризис, так как с 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.

Действия властей подвергли критике представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которые наблюдали за проходившими в ноябре этого года в условиях ЧП всеобщими выборами в местные органы власти.

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