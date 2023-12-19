ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций — Гагин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно. С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — сказал Гагин.