ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций — Гагин
11:20 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«Под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно. С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь», — сказал Гагин.
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