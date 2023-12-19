Над Брянской областью средства ПВО сбили три украинских беспилотника

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий украинский БПЛА сбит на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа на подлете к Брянску.

«Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По словам губернатора, оперативные службы работают на месте.