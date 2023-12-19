Украина сократила экспорт титаносодержащих руд на 96%

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина за первые 11 месяцев года сократила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 96,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11 063 тонн. Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Укррудпром» со ссылкой на данные Государственной таможенной службы (ГТС).

При этом в денежном выражении экспорт титаносодержащих руд и концентрата сократился на 84,5% — до $18,474 млн. Основной объем экспорта осуществлялся в Турцию (38,05% поставок в денежном выражении), Японию (17,38%) и Индию (6,44%).

Как указывает издание, в 2022 году Украина снизила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 41,8% по сравнению с предыдущим годом — до 322 143 тонн, в денежном выражении на 19,6% — до $130,144 млн. Экспорт осуществлялся в Чехию (47,91% поставок в денежном выражении), США (11,94%) и Румынию (9,75%).