Украина сократила экспорт титаносодержащих руд на 96%
12:05 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина за первые 11 месяцев года сократила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 96,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11 063 тонн. Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Укррудпром» со ссылкой на данные Государственной таможенной службы (ГТС).
При этом в денежном выражении экспорт титаносодержащих руд и концентрата сократился на 84,5% — до $18,474 млн. Основной объем экспорта осуществлялся в Турцию (38,05% поставок в денежном выражении), Японию (17,38%) и Индию (6,44%).
Как указывает издание, в 2022 году Украина снизила экспорт титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 41,8% по сравнению с предыдущим годом — до 322 143 тонн, в денежном выражении на 19,6% — до $130,144 млн. Экспорт осуществлялся в Чехию (47,91% поставок в денежном выражении), США (11,94%) и Румынию (9,75%).
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