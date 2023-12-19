Задержан еще один участник нападения боевиков Басаева на Дагестан 24 года назад
12:20 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участник нападения боевиков Басаева и Хаттаба на населенные пункты Дагестана в сентябре 1999 года задержан спустя 24 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК и в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан, гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания», — сообщили в ЦОС ФСБ.
Как отметили в СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «По ходатайству следствия судом Магомедову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений», — сообщили в СК.
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