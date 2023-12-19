Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников
12:32 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан установит правительство РФ.
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