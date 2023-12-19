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РФ не участвует в операции в Красном море, инициированной Западом — Песков

13:00 19.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не принимает участия в операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, инициированной странами Запада, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не принимаем участие в этой операции, это единственное, что я могу сказать», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, операция объединит несколько стран, в том числе США, Британию, Бахрейн, Канаду, Францию, Испанию. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, целью операции является защита от нападений йеменских хуситов на торговые суда.

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