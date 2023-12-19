Премьер Ирландии признался пранкерам, что не верит в скорое вступление Киева в ЕС

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что Киев не присоединится к Евросоюзу в скором времени. Видеозапись беседы размещена в соцсетях пранкеров, которые общались с главой республики под видом африканского чиновника.

«Мы приняли их [Украину] в качестве кандидата на вступление в Европейский cоюз. Но эти переговоры, как правило, занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики прежде, чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры, но Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в союз. Аналогичная картина была в случае с Польшей, странами Центральной Европы. Поэтому я думаю, что их скорое присоединение маловероятно», — сказал Варадкар.

Он подчеркнул, что Ирландия не станет выступать гарантом безопасности Украины, а также признал, что ирландские вооруженные силы насчитывают всего около восьми тысяч человек и не могут ни на что повлиять. По словам премьера, конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. «Очень трудно ожидать окончания войны в ближайшее время, поскольку обе стороны все еще думают, что могут победить. И мне бы не хотелось видеть еще один замороженный конфликт», — указал он.